Putin premia a sorpresa l’attore Steven Seagal con l’Ordine dell’Amicizia della Russia. Ecco chi è l’attore

E’ più che nota la passione del presidente russo Vladimir Putin, per le arti marziali (il Judo in particolare), che pratica con grandissimo impegno ma, che addirittura seguisse con altrettanta attenzione anche chi ne ha fatto un ‘mestiere filmico’, non ce lo aspettavamo.

Putin premia Steven Seagal per i legami umanitari con Stati Uniti e Giappone

Almeno fino ad oggi quando, come ha pubblicato la ‘Tass’, Putin ha firmato un decreto statale dove, a sorpresa, si è riferito al grande lavoro svolto dall’attore statunitense (per altro ‘anche’ di origini calabresi), Steven Seagal come rappresentante speciale del ministero degli Esteri per i legami umanitari con Stati Uniti e Giappone. Per questo motivo lo Zar ha deciso di premiare l’attore con l’onorificenza ‘Ordine dell’Amicizia della Russia’, per il suo impegno umanitario. Onestamente non riusciamo a cogliere il nesso di questa iniziativa ma, come dire, nel bel mezzo di una guerra, un pensiero ‘culturale’ non guasta…”

Steven Seagal, madre calabrese e padre di origini russe, è stato il primo straniero ad aprire un ‘Dojo’ in Giappone

Nello specifico Steven Frederic Seagal, questo il suo vero nome, è nato aLansing (una cittadina del Michigan), il 10 aprile 1952, da madre italiana, Patricia Anne Bitonti di professione tecnico di medicina, nata a San Giovanni in Fiore, in Calabria, a sua volta con radici inglesi, tedesche ed olandesi. Il padre invece, Samuel Steven Seagal, era un insegnante liceale di matematica, figlio di immigrati ebrei russi (il vero nome della famiglia era infatti Siegelman). Quando il piccolo Steven aveva ancora 5 anni, la famiglia si è poi trasferita in California, dove ha iniziato a praticare le arti marziali, distinguendosi nello specifico nella pratica dell’Aikido. Complice poi un fisico imponente ed una grande capacità comunicativa, Steven si è fatto strada nel cinema fino ad approdare ad Hollywood dove, oltre che per le sue innate doti di playboy, ha girato molte pellicole di successo. Tuttavia, non essendo mai venuta meno la sua passione per le discipline marziali, accanto alla carriera di attore, produttore ed imprenditore cinematografico, Seagal si è distinto per essere stato il primo straniero ad aprire un dojo, una palestra di Aikido, a Osaka, in Giappone.

Max