Qatargate, Letta: “Sporcizia inaccettabile, Pd partito di gente per bene”

(Adnkronos) – “Il nostro partito è fatto di gente per bene, non accetteremo mai tutta la sporcizia che ci sta cadendo addosso”. Sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta a Santi Apostoli sul Qatargate. “Uno scandalo inaccettabile per cui abbiamo chiesto la commissione d”inchiesta a Bruxelles e per cui ci costituiremo parte lesa” dice assicurando che “saremo inflessibili perché chi ha commesso porcherie paghi il conto”.

OPZIONE DONNA – “Quando si perdono le elezioni, l’opposizione si fa sulle cose concrete e per questo siamo qui. Inizia un percorso di rinnovamento con il congresso e con un nuovo segretario o segretaria, congresso che si farà, con nuovo segretario che prenderà il mio posto e farà meglio di me perché le prossime elezioni le vinceremo”. “Siamo qui anche e soprattutto perché la legge bilancio sia la meno peggio possibile. Il governo prenda almeno le nostre proposte essenziali che riguardano la vita delle persone, come Opzione donna. E poi le misure contro il caro energia e il salario minimo che rilanceremo”.

D’AMATO E MAJORINO – “Io sono qui anche per presentare i nostri due portabandiera alle prossime regionali, Alessio D’Amato e Pierfrancesco Majorino” dice Letta. “Due persone straordinarie che faranno bene e noi gli passeremo il testimone del partito per i prossimi cinque anni”.