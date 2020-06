Quali sono gli orari per la Visita Fiscale per dipendenti privati e pubblici: fasce, festivi, prefestivi, weekend, feste

Quali sono gli orari per la Visita Fiscale per dipendenti privati e...

Quando si è assenti da lavoro per motivi di salute, come risaputo, i dipendenti privati e pubblici sono soggetti ad una procedura, nota come visita fiscale, che serve ad attestare la veridicità della dichiarazione relativa all’assenza dal posto di lavoro, vale a dire la sussistenza dello stato di malattia.

Ma come avviene questa visita fiscale? Chi la fa, e quando? E in cosa consiste la famigerata ‘reperibilità’ di cui si parla? Quali sono gli orari per la visita fiscale dei dipendenti nel 2020?

Visita fiscale orari privati 2020: come funziona, fasce, festivi e fine settimana

Ecco gli orari per la Visita fiscale per i privati:

dalle 10:00 alle 12:00, 7 giorni su 7 inclusi festivi e prefestivi, sabato e domenica e feste Patronali.

dalle 17:00 alle 19:00: 7 giorni su 7 inclusi festivi e prefestivi, sabato e domenica e feste Patronali.

In queste fasce orarie vi è l’obbligo per il lavoratore assente per malattia di essere reperibile presso l’indirizzo indicato al datore di lavoro all’inizio dell’evento di malattia, così da consentire il controllo medico della visita fiscale da parte dell’INPS, richiesto su base telematica dal datore di lavoro o da Inps stessa.

Visita fiscali, orari per i dipendenti pubblici nel 2020

Gli orari delle Visite fiscali per i dipendenti pubblici sono:

dalle 09:00 alle ore 13:00 7 giorni su 7, inclusi festivi e prefestivi, sabato e domenica e feste Patronali.

dalle ore 15:00 alle ore 18:00: 7 giorni su 7 inclusi festivi e prefestivi, sabato e domenica e feste Patronali.

Per Docenti e insegnati e Personale ATA MIUR, sono definiti invece i seguenti orari visite fiscali 2020: