Raggi-de Santis-Canale: “L’avvio del cantiere isola ambientale Fonte Meravigliosa, è merito della giunta raggi”

“Da qualche giorno sono iniziati i lavori dell’isola ambientale di Fonte Meravigliosa, presente nel PUMS e oggetto del bilancio partecipativo 2019 – il progetto ‘Roma Decide’ -, con il quale la Giunta Raggi ha aperto ai cittadini, per la prima volta, la possibilità di determinare alcuni investimenti in servizi dei propri municipi.

Ricordiamo che Roma Capitale è risultata vincitrice del premio OpenGov Champion – edizione 2021, categoria ‘Partecipazione e Accountability’, con il progetto ‘Bilancio Partecipativo, avviato dall’Amministrazione M5S.

Siamo lieti, quindi, di aver consentito la realizzazione di questa importante infrastruttura per il Municipio IX e per i suoi cittadini, che ridisegnerà al meglio gli spazi cittadini con una attenzione particolare verso le categorie ‘deboli’ – pedoni giovani e anziani, nonche’ ciclisti -, incrementando altresì la sicurezza di tutti gli utenti della strada in un luogo che necessitava di interventi di questo genere, come dimostrano i numerosi incidenti stradali in città“.

Lo dichiarano, in una nota, la ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Max