Rai – D’Amato: “Il 24 aprile, nell’evento dedicato a Matteotti, verrà letto il monologo di Scurati al Teatro Flavio di Roma. Collegamento da Strasburgo

“Il 24 aprile, durante la manifestazione organizzata da Azione a Roma per ricordare Giacomo Matteotti, sarà letto il monologo di Antonio Scurati.

Una giornata dedicata al leader socialista ucciso dalla ferocia fascista, che inizierà con la visita della mostra su Giacomo Matteotti al Museo di Roma a Palazzo Braschi insieme agli Under 30 di Azione, per proseguire con la lectio magistralis della professoressa Simona Colarizi al Teatro Flavio di Roma.

Parteciperà all’evento in diretta da Strasburgo il Parlamentare europeo Fabio Massimo Castaldo. Durante l’iniziativa, prevista per le 17:30 al Teatro Flavio, il giornalista radiofonico Riccardo Cotumaccio leggerà il monologo di Antonio Scurati censurato dalla Rai, e l’ultimo discorso di Matteotti in Parlamento“.

Lo ha dichiarato il responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato (nella foto).

Max