Rai risponde a Vigilanza: “A Un Giorno da Pecora nessun intento denigratorio verso Sangiuliano”

(Adnkronos) – “‘Un Giorno da Pecora’ “è un programma di satira che, come tale, può urtare sensibilità personali basato sull’ironia e caratterizzato da una conduzione ‘scanzonata’”. Così, a quanto apprende l’Adnkronos, la Rai risponde, in una lettera arrivata ieri in Vigilanza, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il programma di Rai Radio1 ‘Un giorno da Pecora’, per la quale il ministro avrebbe diffidato il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro lamentando un eccesso di satira nei suoi confronti.

All’interrogazione posta dai componenti della Vigilanza Ouidad Bakkali e Stefano Graziano del Pd, l’azienda ha risposto: “In tale contesto e tenuto conto della natura editoriale del programma, per quanto concerne più in particolare le puntate oggetto dell’interrogazione non si ravvedono intenti denigratori né offese personali, ma solo interventi di taglio satirico che accomunano tutti i personaggi presi di mira dal programma”, scrive la Rai.