Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le Secondarie di secondo grado: materie e canali oggi 18 Maggio 2020

Ancora una nuova interessante giornata di formazione a distanza e di didattica da remoto per i giovani italiani e le giovani italiane che si trovano al cospetto della chiusura delle scuole per effetto della pandemia da covid-19.

In queste giornate nelle quali si avviano le riaperture di tante attività, tuttavia le classi restano chiuse e dunque anche oggi 18 Maggio 2020 vi è la necessità di affidarsi allo studio in modalità smart, da distante.

Contribuisce in questo anche la Rai con i suoi diversi percorsi didattici. Cosa prevede oggi la formazione e le materie della Rai nella giornata del 18 Maggio 2020?

Scuola a casa, orario lezioni per le Secondarie di secondo grado su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Lunedì 18 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, lancia questo tipo di lezioni:

8.30 – Inglese: Nanotecnology, it’s a wide world down there, tenuta dal professor Gordon Kennedy (replica alle 18.00)

9.30 – Chimica: Acqua, una molecola straordinaria, con la professoressa Roberta Storti dell’IIS “Guglielmo Marconi” di Civitavecchia (RM) (replica alle 14.30)

10.30 – Italiano: Antidoto alla Malavoglia, con la professoressa Luisa Mirone del Liceo “Archimede” di Aci Reale (CT) (replica alle 15.30)

13.00 – Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi audiovisivi: la presa diretta nel cinema, con i professori ed esperti Silvia Cifani, Roberto Cifani, Gilberto Martinelli dell’Istituto Cine-Tv “Roberto Rossellini” di Roma.

Per Scuol@ Maturità:

19.30 – Interdisciplinare: Arte e psicoanalisi. Il totalitarismo. La questione ambientale e lo sviluppo sostenibile. Lezioni tenute dai filosofi Maurizio Ferraris e Felice Cimatti.