Rastrellamento del Quadraro – Casini e Leoncini (Iv): “Un ricordo da rinnovare per alimentare la memoria collettiva”

“Nell’ottantesimo anniversario del rastrellamento del Quadraro, ricordiamo oggi la vicenda dei duemila uomini che la mattina del 17 aprile 1944 furono catturati in quel quartiere, simbolo della Resistenza romana, dal comandante Kappler, con la collaborazione dei fascisti, per essere deportati nei territori controllati dai nazisti.

Una delle pagine più dolorose della storia di questa città, purtroppo spesso dimenticata, ma che merita invece di essere raccontata in tutta la sua drammaticità, soprattutto alle generazioni più giovani.

In Assemblea capitolina abbiamo sottoscritto e votato di recente una delibera per promuovere commemorazioni e iniziative su quel terribile episodio ed è proprio con l’obiettivo di tenere vivo il ricordo e alimentarne la memoria collettiva che oggi pomeriggio partecipiamo in Aula Giulio Cesare alla cerimonia di consegna della pergamena e della medaglia del Natale di Roma ai familiari di 18 persone rastrellate.

Un momento importante per la città, di partecipazione e condivisione. Ben vengano altre iniziative come questa”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

