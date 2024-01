(Adnkronos) – Una mamma si è buttata dal nono piano con la figlia e il cane a Ravenna. La bambina di 6 anni è morta mentre la madre è ricoverata in gravissime condizioni. Deceduto anche l’animale. Al momento dei fatti in casa con la donna era presente il marito che si trova sotto choc. Sul caso indaga la polizia che propende per il suicidio. Sono comunque in corso accertamenti.