Reati contro gli animali – L’Oipa: “La Lega isolata in Commissione giustizia: non vuole l’inasprimento delle pene”

Nell’ambito della tutela degli animali, in Commissione Giustizia della Camera dei deputati, dove si discute sulla proposta di legge per l’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide animali, la notizia è che la Lega è isolata.

E’ quanto comunica l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

Reati contro gli animali, l’Oipa: “Salvini che in campagna elettorale è sempre attivo sui social media a farsi fotografare con cani e gatti”

Nello specifico infatti, riportano ancora gli attivisti animalisti, “Forza Italia, dopo avere ritirato un suo emendamento contrario all’aumento delle pene per chi organizza combattimenti tra cani, si allinea alla proposta a prima firma Brambilla e così il partito di Matteo Salvini resta isolato, opponendosi a una maggiore tutela per gli animali. Lo stesso Matteo Salvini che in campagna elettorale promette giri di vite per gli autori dei reati contro gli animali ed è sempre attivo sui social media a farsi fotografare con cani e gatti”.

Reati contro gli animali, l’Oipa confida nella Commissione Giustizia: “Che potrebbe licenziare un testo a favore una maggiore civiltà giuridica confronti degli animali”

In particolare, gli emendamenti della Lega puntano a escludere dalla tutela la fauna selvatica, una scelta, rimarca l’Oipa, che segna “Un ritorno al Medioevo, una visione lontana dal sentimento della stragrande maggioranza dell’opinione pubblica, dall’attuale legislazione e dall’articolo 9 della Costituzione”. Tuttavia, spiegano ancora gi animalisti, “La Commissione Giustizia, che si riunirà domani, potrebbe al contrario licenziare un testo che finalmente, dopo anni di lotte che hanno visto in prima fila la stessa Oipa, potrebbe costituire un passo avanti verso una maggiore civiltà giuridica confronti degli animali, anello debole di una società sempre pronta a sfruttarli in attività di allevamento e venatorie e troppo spesso vittime di crimini più o meno efferati”.

Reati contro gli animali, l’Oipa rimaca “Le promesse elettorali di una Lega sempre più lontana dal sentire comune di chi ama gli animali”

Dunque, rimarca l’Organizzazione internazionale protezione animali, “Fare distinzione tra animali domestici e selvatici per compiacere qualche lobby non è evidentemente coerente con le promesse elettorali di una Lega sempre più lontana dal sentire comune di chi ama gli animali”.

Ricordiamo che, sempre oggi, l’Oipa ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al presidente della Commissione, Ciro Maschio, affinché, nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione, che tutela gli animali e la biodiversità, la “proposta di legge Brambilla possa andare avanti nel suo corso senza intralci”.

Max