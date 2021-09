Reddito di cittadinanza, Conte: “Misura di necessità ma ok a miglioramenti”

“C’è chi ne propone l’abolizione, ma il reddito di cittadinanza è una misura di necessità non solo di civiltà, non possiamo tornare indietro, dopo di che discutiamo pure di modifiche che valgano a migliorarne ancor di più l’efficacia”. Ad affermarlo il leader M5S, Giuseppe Conte nel suo video collegamento con il forum Ambrosetti a Cernobbio.

“Oggi riconfermerò il fatto che ho l’onore di mettere la mia prima firma su una proposta di legge finanziaria per eliminare il reddito di cittadinanza, sono 8 miliardi di euro mal spesi che devo tornare nel settore produttivo per creare lavoro vero e non assistenza”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini a margine del suo intervento a Cernobbio.

“Non sono d’accordo con Giuseppe Conte che il reddito di cittadinanza sia una buona misura, non lo è: è metadone di Stato, non penso affatto sia una misura di sviluppo. Non è mantenendo le persone nella situazione di difficoltà che si migliora la loro condizione ma è creando attorno a loro le condizioni per uscirne”. Così Giorgia Meloni, intervenendo al Festival Ambrosetti a Cernobbio.