Regione Lazio: legge sicurezza Lavoro, le dichiarazioni politiche

Come noto il consiglio regionale del Lazio ha approvato con 22 voti a favore su 29 votanti. una “Proposta di legge per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo’.

Si tratta di 15 articoli e interventi per migliorare la qualità delle condizioni di lavoro, elevando il sistema di informazione, comunicazione, controllo e vigilanza in materia, prevenendo i rischi di infortuni e le malattie professionali, e contrastando il lavoro irregolare. Ci saranno anche contributi alle aziende con modello organizzativo a garanzia della salute e benessere del lavoratore e a sostegno dei minori orfani di genitori morti sul lavoro, tramite il Programma ‘Mai più soli’.

Regione Lazio, sicurezza sul Lavoro: l’obiettivo della nuova legge

Queste le parole dell’Assessore al Lavoro Di Berardino. “Il nostro obiettivo è quello di promuovere la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quale principio fondamentale per garantire alla persona un lavoro sicuro, rafforzare la competitività e la produttività dell’impresa, contribuire all’efficienza dei sistemi di protezione sociale, diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita e di lavoro, di migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e di favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale e di aumentare il grado della sicurezza sul lavoro, promuovendo ed elevando il livello informazione, comunicazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo”.

L’assessore ha indicato inoltre che “per la prima volta il Lazio affronta in modo sistematico un tema centrale del lavoro e dello sviluppo e non più rinviabile. Per la realizzazione degli obiettivi oggetto della legge è prevista la predisposizione di un piano strategico che prevede la programmazione, la promozione e l’attuazione di azioni e interventi finalizzati a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e a contrastare il fenomeno degli infortuni anche in itinere, nonché delle malattie professionali. Il nostro obiettivo è agire sulla valorizzazione della prevenzione, al fine di agire d’anticipo ed evitare che l’infortunio accada”.

legge sicurezza sul lavoro, i commenti dei politici

“In regione Lazio continuiamo a investire affinché nessun uomo e nessuna donna esca di casa per andare a lavoro e non torni più. – ha dichiarato Eleonora Mattia (Pd), Presidente IX Commissione lavoro Regione Lazio, nel commentare il via libera alla proposta di legge approvata in aula alla Pisana. – A poche settimane di distanza dall’approvazione in aula della legge sulla qualità del lavoro negli appalti pubblici, con l’ok in Regione mettiamo un altro tassello fondamentale in una strategia di politiche pubbliche con cui la Regione ha voluto ridare priorità al lavoro di qualità e in sicurezza”.

“Sono molto orgogliosa del grande passo avanti che abbiamo fatto, adesso non ci fermiamo. È il frutto di un intenso lavoro di ascolto di associazioni, enti locali e cittadini, della buona politica e della determinazione”, ha aggiunto Valentina Grippo, consigliera regionale.

“Sostegno ai minori orfani di genitori morti sul lavoro. Contributi alle aziende che abbiano un modello organizzativo capace di garantire salute e benessere del lavoratore. Sono i punti cardine della legge che abbiamo approvato. – ha chiarito la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano – Un provvedimento importantissimo che abbiamo voluto fortemente che ci permetterà di avere strumenti sempre più calibrati per aumentare gli standard di sicurezza sui posti di lavoro. Lavorare è un diritto. Fare in modo che non ci siano più morti è un nostro dovere”.