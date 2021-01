Regioni: da domenica tutte ‘in giallo’ tranne Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano

Poco fa “Il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla”.

Questa la nota scarna con la quale poco fa il ministero della Salute ha comunicato i ‘nuovi colori’.

Dunque, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano passeranno in zona arancione mentre, tutte le altre da domenica saranno in zona gialla.

Forse per Lombardia, Campania e Lazio sarebbe stato meglio aspettare

Una decisione, almeno per Lombardia (da ieri oggi 1.900 casi), Campania (1.175) e Lazio (1.160), tutto sommato ‘generosa’, visto che si il tasso di positività si è abbassato ma, considerando il bacino di utenza, forse sarebbe stato meglio avere ancora un po’ di cautela, anche per il fatto che con il ritardo delle vaccinazioni, la popolazione più anziana è ancora pericolosamente esposta al coraggio.

D’altra parte è anche giusto però restituire il lavoro a tutte quelle attività letteralmente stremate dai blocchi…

Max