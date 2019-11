Report: autonomie, manifestazioni e datteri di mare nella terza puntata

Questa sera un nuovo appuntamento con Report, il programma d’inchieste su Rai3, e disponibile su RaiPlay, condotto da Sigfrido Ranucci.

Si parte con “Divorzio all’Italiana”, in cui Manuele Bonaccorsi si occuperà delle autonomie. In Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna vive il 30% della popolazione italiana e si produce il 40% del Pil. Oggi le tre regioni chiedono una maggiore autonomia per gestire 16 miliardi di spesa pubblica in più. Per alcuni garantirà maggiore efficienza nella spesa pubblica. Per altri, invece, produrrà un impoverimento del Mezzogiorno.

Report: le inchieste di questa puntata nel programma di Rai3

Con “La musica è cambiata”, invece, Antonella Cignarale si occuperà delle direttive e procedure per la sicurezza nelle manifestazioni in luoghi aperti. Le direttive sono state imposte dopo i gravi incidenti di Piazza San Carlo a Torino. Per gli organizzatori di concerti, sagre e feste popolari la musica è cambiata. I costi e le responsabilità per mitigare i possibili rischi di un evento sono aumentati a tal punto che c’è chi ha dovuto rinunciare a confermare un festival che si teneva da 20 anni.

Per concludere, Emanuele Bellano ne “Il frutto proibito” l’attenzione sarà rivolta sui datteri di mare. Così prelibati da esser serviti sottobanco da molti ristoranti di lusso nelle cene più esclusive. Ma raccoglierli, venderli e mangiarli è illegale dagli anni ’90 perché comporta gravi danni all’ambiente e alla fauna marina. E a rifornire i ristoranti di tutta Italia ci pensa un’organizzazione criminale, che ne raccoglie tonnellate dalle coste della Campania e del Lazio.