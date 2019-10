Report: Lega e fondi russi, capsule per il caffè e Colosseo nella prima puntata

Da questa sera torna su Rai3 e su RaiPlay Report, il programma d’inchiesta condotto per il quarto anno da Sigfrido Ranucci. Tre saranno i reportage, a partire da “La Santa Alleanza” di Giorgio Mottola, che racconta la metamorfosi della Lega di Matteo Salvini da partito antimeridionale e secessionista a movimento sovranista. Una metamorfosi che sarebbe legata allo scandalo del Metropol di Mosca. Nell’inchiesta sarà presente l’intervista esclusiva a Kostantin Malofeev, detto l’Oligarca di Dio, uno dei magnati russi più vicini a Vladimir Putin.

Report, le inchieste di stasera su Rai3 con Sigfrido Ranucci

Nella seconda inchiesta, invece, “Un espresso a casa nostra” di Bernardo Iovene, l’attenzione si concentra sulle capsule del caffè. Solo la Nespresso, con un accordo col Consorzio italiano alluminio, riesce a riciclare tonnellate di capsule. Le cialde delle altre case, invece, finiscono in discarica o negli inceneritori. Ci sarà, tra le dieci capsule più vendute, un analisi sensoriale e dei controlli sugli eventuali metalli rilasciati. Inoltre avverrà l’esame separato tra acqua e caffè macinato. A commentare i risultati saranno le maggiori case coinvolte e gli esperti dell’Istituto Ramazzini, dell’Università di Padova e dell’Arpa Roma-Lazio.

Nell’ultimo reportage, “Il Colosseo” di Giulia Presutti, al centro la prima attrazione turistica in Italia, nonché la quarta in tutto il mondo. L’attenzione è in particolare sui biglietti, spesso introvabili, tanto che i turisti si trovano a doverli comprare presso rivenditori privati, a prezzi più alti di quello standard. La sovrintendenza ha affidato tutto a un’associazione di imprese, tra le quali CoopCulture e Mondadori. Gli esiti, però, non sono sempre vantaggiosi per i visitatori.