Restituita la bolla papale sparita durante la seconda guerra mondiale: era stata portata negli Usa da un soldato come ricordo

Sparita alla fine della seconda guerra mondiale e riapparsa negli Usa dove era stata portata come ricordo da un soldato che l’aveva trovata tra le macerie della chiesa. E’ stata riconsegnata oggi a Don Enrico Petrucci, Parroco di Santo Stefano a Scascoli di Loiano (BO), la bolla papale emessa da Papa Pio IX nel 1862, prelevata e portata negli Stati Uniti d’America da un Ufficiale dell’esercito statunitense.

Restituita la bolla papale sparita al termine della seconda guerra mondiale

La consegna al parroco Don Enrico Petrucci è avvenuta oggi a Roma nella sede del Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, alla presenza di Alessandro Carboni, Comandante del Reparto Operativo TPC e Anna Bottinelli, Presidente della Monuments Men and Women Foundation.

La bolla era stata individuata negli Stati Uniti d’America dalla Monuments Men and Women Foundation di Dallas (USA), organizzazione no-profit creata al fine di onorare l’eredità dei Monuments Men e delle Monuments Women e il loro lavoro eroico per la difesa e salvaguardia dei tesori artistici e culturali trafugati durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come è stata decifrata la pergamena

Il prezioso documento storico era stato incorniciato e per anni esposto alla luce del sole, causando un importante deterioramento del pigmento che ne ha impedito a lungo la contestualizzazione. Grazie al supporto di S.E. Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano, con la collaborazione di personale del Reparto Operativo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, è stato possibile decifrare la pergamena.

Si tratta di in una bolla di provvisione parrocchiale inviata da Pio IX il 24 giugno 1862 in favore di Don Angelo Gamberini, nominato Rettore della chiesa di Santo Stefano di Scascoli (oggi Comune di Loiano), diocesi di Bologna: “Dilecto folio Angelo Gamberini, rectori parrocchiali ecclesiale Sancti Stepahni de Scascoli nuncupati, Bononien. dioc.”.

La bolla trovata dal militare Usa tra le macerie della chiesa: era stata portata negli Usa da un soldato come ricordo

Durante la seconda guerra mondiale alcune zone dell’Italia settentrionale furono devastate dai bombardamenti e dall’artiglieria, compresa la chiesa che ospitava la bolla papale.

L’Ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti Wolfgang Lehmann – membro dei “Ritchie Boys”, gruppo speciale di soldati americani addestrati a Camp Ritchie per l’intelligence militare – trovò il documento tra le macerie della chiesa, lo raccolse e lo portò negli Stati Uniti come ricordo del servizio militare.

Nel 2022 il nipote, Walter Lehmann, incuriosito da quel documento che era custodito nella casa paterna, dopo averne percepito l’importanza, ha contattato la Monuments Men and Women Foundation per identificare l’oggetto e coordinarne il suo rientro in Italia. La bolla è stata così consegnata e rimpatriata l’11 agosto scorso con spedizione diplomatica da personale del Comando Carabinieri TPC.