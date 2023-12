Ricami con stelle e gonna tutù, abito di Diana venduto all’asta a oltre un milione di dollari

(Adnkronos) – A 26 anni dalla sua scomparsa, la principessa Diana segna un nuovo record, quello dell’abito, indossato da lei, che è stato venduto all’asta al prezzo più alto. L’abito, indossato nel 1985, è stato battuto all’asta a Hollywood per 11 volte il prezzo stimato. L’abito da sera, corpetto in velluto decorato con gonna che cita il tutù delle ballerine, è stato venduto da Julien’s Auctions per un totale di 1.148.080 dollari, nonostante gli esperti lo avessero valutato ‘solo’ 100.000 dollari. Diana indossò l’abito per la prima volta in Italia, a Firenze, nel 1985, durante un tour con l’allora marito Carlo, Principe di Galles, e di nuovo in occasione di un’esibizione della Vancouver Symphony Orchestra, l’anno seguente.

L’abito, realizzato con un tessuto di Jakob Schlaepher, produttore di fama mondiale, presenta stelle ricamate accuratamente unite al tessuto dal team di Jacques Azagury. La gonna da ballerina era considerata un cenno al suo patrocinio dell’English National Ballet e al suo amore per la danza. Diana indossò diversi capi di Jacques Azagury durante la sua permanenza nella famiglia reale e lo stilista marocchino-britannico creò il suo abito da sposa per le nozze con Carlo nel 1981.

Il precedente detentore del record, un abito in velluto del 1991 firmato da Victor Edelstein, è stato venduto all’asta per 604.800 dollari. Ciò significa che l’abito di Diana realizzato da Jacques Azagury ha raddoppiato il precedente record. In vendita all’asta hollwyoodiana anche una camicetta indossata da Diana per il suo ritratto di fidanzamento nel 1981. In crêpe rosa con colletto a gorgiera e pieghe larghe sul davanti, la camicetta era stata immortalata dal fotografo reale Lord Snowdon. È stata venduta per 381.000 dollari, quasi quattro volte la stima iniziale di 80.000 dollari.