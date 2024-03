Rifiuti Roma – il M5S e LCR: “Macché narrazioni, qui di tossico c’è solo l’inceneritore di Gualtieri”

“No alle narrazioni tossiche sull’inceneritore? Qui di tossico c’è solo quell’impianto che proprio lei vuole realizzare. Di tossico ci sono il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti, i furani, le diossine e tutte le altre sostanze che il suo inceneritore rilascerà nell’aria e nel suolo. Altro che narrazioni: questa è la verità, e se così non fosse cittadini e Sindaci non avrebbero mosso rimostranze e proteste. Il sindaco Gualtieri si rende conto di quello che dice?“

Così in una nota i gruppi capitolini del Movimento 5 Stelle e della Lista Civica Virginia Raggi.

