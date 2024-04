Rischio Maltempo: l’allerta della Protezione civile

Maltempo in vista, ecco tutte le zone interessate da acquazzoni e nevicate. In effetti molte regioni d’Italia saranno attraversate da una fase di maltempo che produrrà parecchi acquazzoni e nevicata in montagna.

Maltempo, nelle prossime ore nuova allerta

Già dal mattino piogge sparse e rovescio temporalesco nelle regioni del Nord in particolare la Lombardia, l’Emilia Romagna e gran parte del Veneto. Il quadro meteorologico rimarrà instabile su tutto il Nord durante il giorno con anche il rischio di nevicate sui rilievi alpini più settentrionali a quote prossime ai 700/800 metri.

Invece il meteo si manterrà più stabile sulle regioni del Centro e del Sud, fatta eccezione per il segmento tirrenico, dove nel corso della giornata una maggior presenza di nubi potrà dare luogo a qualche isolato piovasco.

Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali è tenuto l’apertura dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, si trovano nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.