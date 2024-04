Robin Williams ed i suoi film analizzati dalla Parent Coach Danyla De Vincentiis

La Parent Coach Danyla De Vincentiis è tornata in televisione sul canale 14 del digitale terrestre Lazio (Radio Roma Television) per analizzare alcune delle più celebri pellicole con protagonista Robin Williams.

Il celebre attore, comico e doppiatore statunitense è noto per aver preso parte a diversi capolavori cinematografici tra cui “L’attimo fuggente” e “Mrs. Doubtfire”, già trattati sotto diversi punti di vista dalla coach professionista Danyla de Vincentiis. L’obiettivo, come sempre, è quello di comprendere sensazioni, stati d’animo, dinamiche legate alla quotidianità da molteplici prospettive, proprio partendo dai film, “essenza artistica della nostra vita”.

In questo suo nuovo intervento la parent coach si è concentrata sul film “Al di là dei sogni”, “What Dreams May Come” il titolo originale, debuttato nel 1998 e vincitore del Premio Oscar per i migliori effetti speciali e migliore scenografia, una pellicola che propone al pubblico uno scenario in grado di distanziarlo dai confini spazio temporali comunemente percepiti.

“Un film straordinario che parla dell’amore e della morte” dice Danyla. “Di un amore inteso in senso assoluto, in senso totalizzante e totale che genera sensazioni e situazioni che non si possono sminuire o ridicolizzare. Un amore vero, puro e sincero quello di due persone che combattono tutti i giorni per provare ad avere una vita felice e serena, ma purtroppo le avversità della vita si abbattono e si generano situazioni gravi”. Come ognuno di noi risponde a queste situazioni molto gravi?