Rodeo a Roma – Trabucco e Lancellotti (Cg): “E’ assurdo proporre ancora spettacoli lesivi per benessere animali, ci opponiamo fortemente”

I consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti dichiarano di essere “profondamente contrari alla realizzazione di uno spettacolo che prevede un rodeo con dei tori alla Fiera di Roma a fine mese, fortemente lesivo del benessere degli animali coinvolti”.

Rodeo a Roma, Trabucco e Lancellotti (Cg): “Gli animali per natura non possono essere ridotti a meri conduttori di divertimento”

“È importante – spiegano i due – dare sempre maggiori spazi e opportunità agli eventi che vogliono svolgersi a Roma ma senza dimenticare che gli animali per natura non possono essere ridotti a meri conduttori di divertimento, non considerando il loro benessere e diventando così degli spettacoli privi di empatia e profondamente diseducativi”.

Rodeo a Roma, Trabucco e Lancellotti (Cg): “E’ possibile realizzare tantissimi eventi coinvolgenti senza permettere la sofferenza di esseri indifesi”

Dunque, aggiungono ancora Trabucco e Lancellotti , “Come amministratori di questa città i consiglieri capitolini affermiamo di voler fare tutto quanto in loro potere per far sì che tali tipologie di manifestazioni non abbiano più spazio nella Capitale, è possibile realizzare tantissimi eventi coinvolgenti per cittadini e turisti senza per questo permettere la sofferenza di esseri indifesi”.

Rodeo a Roma, Trabucco e Lancellotti (Cg): “valorizzare tutti gli eventi ma vietando assolutamente il coinvolgimento di qualsiasi animale”

Infine, concludendo, Trabucco e Lancellotti ricordano che è necessario un intervento dal Governo centrale “per normare al meglio gli spettacoli viaggianti, così come richiesto dalla mozione approvata in Aula Consiliare la scorsa settimana, per consentire che vengano conservati tutti i posti di lavoro, valorizzati tutti gli eventi ma assolutamente vietati i coinvolgimenti con qualsiasi animale”.

