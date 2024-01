Roma, agguato in strada a Corviale: un morto e un ferito

(Adnkronos) – E’ morto uno dei due feriti dell’agguato avvenuto questa sera intorno alle 19.30 tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari a Corviale. L’uomo, un italiano di 33 anni, era stato colpito al torace dai colpi d’arma da fuoco, sparati dai killer a bordo di un’auto, poi, allontanatasi rapidamente. L’altro ferito, colpito alla gamba, un italiano di 30 anni, è stato portato al San Camillo. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. Si attende l’arrivo del magistrato e del medico legale.