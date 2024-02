Roma, boom di furti nelle scuole

Furti nelle scuole di Roma: è allarme per le famiglie. A Cinecittà, e altrove, sono tanti gl istituti scolastici sono presi di mira.

L’assessore municipale alla scuola Marcello Morlacchi afferma: “Le nostre scuole sono bersagliate dai furti. Abbiamo informato il Campidoglio ed il tavolo sulla sicurezza della situazione”

“Le nostre scuole, e non solo le nostre, sono bersagliate dai furti e purtroppo il sistema anti intrusione non è sempre sufficiente ad ostacolare l’azione dei ladri” ha ammesso il vicepresidente del municipio ed assessore alle politiche scolastiche Marcello Morlacchi. Dal territorio arrivano infatti segnalazioni di ripetuti furti, ad esempio nella scuola di via Bruno Rizzieri.

“Ma non è la sola scuola visto che, per restare a Cinecittà Est, mi risulta ci sia anche un asilo nido bersagliato, in via Libero Leonardi” ha confermato l’assessore municipale