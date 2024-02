Roma, boom di multe nella domenica ecologica

Boom di multe a Roma nella domenica ecologica: sono state verbalizzate 172 multe: nella Capitale. La domenica ecologica regala questi dati, in aumento rispetto alla precedente occasione.

Nella domenica ecologica sono state emesse 172 multe a Roma. Aumentati i controlli, e le sanzioni: più di 1700 i controlli e 172 le violazioni riscontrate dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Numeri che aumentano: a gennaio, erano stati 1.400 i controlli e le multe 161.

E’ stata la 4° giornata di vincoli alla circolazione privata in fascia verde di questa stagione invernale, voluta dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. L’ultimo blocco del traffico è indicato in agenda per il 24 marzo sempre che non ci siano dei peggiormenti nelle rilevazioni sulla qualità dell’aria effettuate dall’Arpa Lazio, come accaduto ad inizio febbraio.