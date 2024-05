Roma by night – Cave di Tor Cervara, nuovo spazio all’aperto: l’opening domani sera con musica, danza e performance live

Musica, danza, performance artistiche. Sabato 4 maggio si terrà l’opening delle Cave di Tufo di Tor Cervara, la nuova location outdoor di Roma per gli eventi culturali.

Tre momenti imperdibili animeranno la serata e la notte, dalla danza alla techno: Vaia stage con DJ Red, Club stage con con Samantha Togni e Lady Maru, Club stage con Dance New York Ballet.

Un’occasione per divertirsi, ballare, esplorare nuove tendenze artistiche ma anche per conoscere una location magica con gigantesche caverne sorrette al centro da colonne di tufo, valorizzate da un perfetto gioco di luci.

Uno spazio inedito, facilmente raggiungibile da via Tiburtina, che farà da cornice a molte serate dell’estate romana e che tornerà a vivere. Proprio in quelle cave è stato estratto tanto tempo fa il materiale per edificare il Colosseo e altri monumenti dell’Antica Roma.

L’appuntamento è per domain, in via di Tor Cervara 57 b a partire dalle 21.

Max