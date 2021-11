Roma, caos sui trasporti per gli alunni disabili: il Comune ingaggia taxi e personale comunale

Il Comune ingaggia taxi e personale comunale per provvedere ad una mal gestione di un servizio delicato come il trasporto dei disabili.

Fermi ai box i pullmini per il trasporto degli alunni disabili, un servizio mal gestito dalla società a cui è affidato l’appalto, la Tundo, che non sta risolvendo le problematiche che vedono gli scuolabus fermi ai depositi. La carenza di benzina, gli pneumatici consumati che non garantiscono la sicurezza nel trasporto e che allo stesso tempo non vengono sostituiti e, non per ultimo, gli stipendi dei lavoratori non pagati da giugno. Queste le problematiche che si riversano sulle famiglie e sui bambini che devono ricorrere a soluzioni diverse per necessità.

Il Comune intanto pensa agli stipendi arretrati e alla sostituzione della Tundo. Nel frattempo dei taxi multiposto con pedana penseranno a sopperire un problema di mal gestione di un servizio delicato come il trasporto dei disabili. Oltre ai taxi, il Comune metterà alla guida dei pullmini il personale comunale, ossia autisti che di solito portano le “auto blu”. Fabrizio Santori, consigliere della Lega in Assemblea Capitolina, spera in quest’ultima soluzione e chiede di “non fare il solito buco nell’acqua anche con questa ricerca degli autisti”.