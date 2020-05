Roma, chiuso negozio ortofrutta in via Prenestina: era usato anche come dormitorio

Controlli alle attività commerciali sull’osservanza delle normative per la prevenzione del Covid 19. I caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale di Roma Capitale hanno denunciato e sanzionato A.A.S.A, 39enne egiziano. Il titolare del negozio di ortofrutta aveva invaso lo spazio davanti al negozio con l’esposizione delle merci, in violazione delle norme emergenziali previste.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno inoltre riscontrato le pessime condizioni igienico sanitarie del negozio in via Prenestina, che veniva usato anche come dormitorio. Il cattivo stato di conservazione degli alimenti in vendita, ha infatti reso necessario l’intervento congiunto della Asl di zona, che dopo aver riscontrato la contaminazione degli alimenti da pericolose muffe, ha disposto l’immediata chiusura dell’esercizio. Le merci, oltre due tonnellate di prodotti ortofrutticoli, sono state distrutte mediante conferimento al Bioparco di Roma.