Roma, commercio. Casini, Leoncini e Martelli (Iv): “Pubblicato il bando per il mercato di Ponte Milvio, si punta su innovazione e qualità”

Roma, commercio. Casini, Leoncini e Martelli (Iv): “Pubblicato il bando per il...

“Il mercato di Ponte Milvio può finalmente tornare a essere un punto di riferimento importante nel quartiere. Il Municipio XV, infatti, dopo aver vinto il bando di 100mila euro della Regione Lazio per la riqualificazione dell’area, punta ora a completare il percorso di rilancio della struttura di via Riano con l’assegnazione dei posteggi liberi.

Il bando è stato appena pubblicato: 18 box chiusi ormai da tempo – oltre il 25% del totale, di cui 9 da dedicare alla somministrazione – saranno assegnati con criteri che premiano la qualità dell’offerta più che l’anzianità della licenza.

I mercati rionali sono da sempre al centro della nostra attività politica. Sosteniamo quindi con forza questo progetto di riqualificazione e, dopo le esperienze nel Secondo e nel Terzo Municipio, dove abbiamo ricoperto il ruolo di Assessori al Commercio, ci auguriamo di poter mettere a frutto competenze e portare avanti buone pratiche anche nel XV Municipio.” Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

“Il nuovo bando per l’assegnazione dei posteggi liberi del mercato di Ponte Milvio rappresenta un’ottima opportunità per quegli operatori del settore che lavorano con serietà ed è una buona notizia anche per i cittadini, che potranno presto beneficiare di nuovi servizi e spazi completamente rinnovati. Continueremo a sostenere il rilancio di questo mercato attraverso progetti che puntino soprattutto su innovazione e qualità” conclude Tommaso Martelli, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Municipio XV.

