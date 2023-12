Roma, controlli in zona Policlinico Umberto I: 9 persone sanzionate

Va avanti la serie di servizi speciali contro il degrado su tutto il territorio di Roma, concentrando gli sforzi questa volta al Policlinico Umberto I. Gli agenti dei commissariati Università, Porta Pia, Vescovio e Sant’Ippolito, uniti alla Sezione di Polizia Stradale e alla Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con il personale dell’Ama, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, focalizzato su azioni antidegrado e antiabusivismo, con l’obiettivo di ripristinare il decoro e promuovere la legalità.

Durante tali operazioni, nove individui sono stati sanzionati e allontanati per violazioni del Regolamento di Polizia Urbana. Tre persone sono state condotte presso gli uffici di polizia per verificarne la regolarità sul territorio nazionale, e due di loro risultavano in situazione irregolare.

Un veicolo parcheggiato nei pressi dell’ospedale è stato sequestrato in quanto privo di copertura assicurativa e revisione. Inoltre, un venditore ambulante non autorizzato è stato sanzionato, e la sua merce è stata confiscata. Il personale dell’Ama ha provveduto alla rimozione di numerosi giacigli improvvisati e di vari rifiuti solidi urbani.

Le attività hanno beneficiato della piena collaborazione del personale del Policlinico Umberto I. Al termine delle operazioni, il personale dell’Ama ha continuato a svolgere il suo compito, rimuovendo ulteriori giacigli improvvisati e rifiuti solidi urbani.

Infine, i servizi sociali competenti assisteranno le persone che versano in una significativa condizione di fragilità e disagio sociale, completando così un intervento integrato di riqualificazione del territorio.