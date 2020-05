Roma, dalla Tangenziale crolla copriferro in cemento: nessun ferito. Chiuso tratto via Prenestina

Roma, dalla Tangenziale crolla copriferro in cemento: nessun ferito. Chiuso tratto via...

Una porzione di copriferro in cemento della Tangenziale Est di Roma è caduta oggi alle 18.30 circa in via Prenestina 45. Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco con un’Autoscala. Il personale, intervenuto ha provveduto ad effettuare la verifica della parte sottostante della Tangenziale. Al termine dell’intervento, a scopo cautelativo, è stato chiuso un tratto della corsia di via Prenestina, direzione Roma centro. Non ci sono persone coinvolte a seguito della caduta della porzione del copriferro.