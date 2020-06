Roma di Sera, ospite di venerdì 12 giugno Enrico Stefàno (M5S): la replica della puntata

Ospite della puntata di “Roma di Sera” di venerdì 12 giugno è stato Enrico Stefàno (M5S) Presidente Commissione Mobilità di Roma Capitale. Tanti gli argomenti trattati. Dalla ciclabilità – “entro fine anno faremo se non 150 km di nuove ciclabili, poco di meno” -, al distanziamento sui mezzi pubblici – “Atac non potrà garantire più corse a fronte di posti ridotti, per questi i romani devono usare mobilità alternativa” -, alla decisione della Sindaca Raggi di lasciare aperta la “Ztl” in centro storico fino al 30 agosto – “ero e resto contrario, perché in quelle strade non ci sono parcheggi e così abbiamo scontentato tutti, commercianti e ambientalisti”.

Al Consigliere capitolino abbiamo mostrato un video di “Roma di Sera” con un tratto di nuova ciclabile sulla Tuscolana pericolosissimo, dove in un incrocio tra due carreggiate la lingua per le due ruote sembra rimanere schiacciata: “È vero, metteremo una segnaletica molto più visibile”. Poi l’intervento del giornalista del “Corriere della Sera” Paolo Foschi, ciclista e portavoce dei cittadini di “Salviamo il sentiero ciclopedonale di via Favignana” compromesso da un’operazione immobiliare, “ma il Campidoglio non ci ha mai ascoltati”. Stefàno ha promesso che li riceverà già nei prossimi giorni.

Quindi i ringraziamenti alla nostra trasmissione dei cittadini di via Alò Giovannoli, a Tor Pignattara nel Municipio V, dopo che due giormi fa abbiamo fatto ripulire tutta la via chiedendo un intervento urgente al Presidente Giovanni Boccuzzi: “Grazie infinite a Roma di Sera, qui era una discarica da anni!”. Il premio piú bello al nostro lavoro quotidiano… Arrivederci a lunedì su Supernova, canale 14 del digitale terrestre!