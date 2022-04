Roma e Mou aspettano il Bodo, opzione Zaniolo

In casa Roma sono ore di fibrillazione, attesa e ambizione. I giallorossi di Jose Mourinho sono in una fase cruciale della stagione, la prima dello Special One in casa Roma. Dopo una fase di alti e bassi, dieci sono ora i risultati utili consecutivi del club di Trigoria, e appena 5 punti che separano la Roma dalla Juventus in quella che rappresenta l’ultima posizione utile per la zona Champions.

Entro la fine del campionato i punti a disposizione sono 21 e quindi tutto è possibile in termini di aritmetica. Molto più imminente e focale resta però l’obiettivo Conference League con la gara d’andata dei quarti di finale. Il match tra Bodo/Glimt e Roma di giovedì 7 aprile rappresenta al momento il più importante per i giallorossi, che potrebbero, in caso di vittoria, vendicare la pesante sconfitta ai gironi e lanciarsi verso le semifinali. La Roma potrebbe ritrovare anche Zaniolo dopo i guai fisici.

Il talento numero ventidue è sempre alle prese con una lunga serie di voci di mercato e rumors più o meno credibili che riguardano le chances di un suo rinnovo con i Friedkin oppure un suo possibile approdo in altri lidi, uno su tutti la Juventus. Voci, appunto, per il momento. Tra le parti nessuno ha finora fatto dichiarazioni di alcuna sorta, e comunque il contratto di Zaniolo con la Roma è ancora sufficientemente lungo da garantire tempo per eventuali negoziazioni. Chiacchiere se ne sono fatte anche intorno al nome di Cristante.

Il centrocampista centrale romanista, in questa fase della stagione senza dubbio uno dei più brillanti, sembra essere al centro di supposizioni di mercato parecchio calde. C’è chi giura che il suo entourage abbia avuto una sorta di ‘mandato’ a cercarsi una nuova destinazione per la stagione in divenire, chi invece ritiene che sia stato il calciatore a dire no a una proposta di rinnovo con la Roma. Nel mezzo, sbuca invece Josè Mourinho, che nel post gara dopo la vittoria contro la Samp ha chiaramente detto di aver piacere a continuare ad allenare il mediano.