Roma e provincia: decine di roghi e incendi, ecco dove

I pompieri e i volontari della protezione civile hanno lavorato anche su decine di roghi che si sono sviluppati Roma in provincia, come quello sulla Roma Fiumicino dove hanno bruciato sterpaglie ai lati della carreggiata.

Quindi ancora una volta dalle parti di Sant’Angelo Romano, nelle vicinanze di Tivoli. Fiamme anche in via Siculiana, via Ardeatina in zona Tor Marancia dove anche qui è dovuto intervenire un elicottero, via Santa Maria di Galeria e via Acqua Fredda.

Un altro incendio ha interessato la vegetazione a Monte Spaccato: in particolare, in via Montpellier sono state coinvolte delle auto, in via Nazareth evacuate alcune abitazioni. A Roma Sud altri incendi su via Pontina al km 28, e ad Ariccia nei pressi di un agriturismo. Altri roghi anche nel comune di Colonna e sulla via Ardeatina a ridosso di una clinica.