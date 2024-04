“Sostegno ai lavoratori dell’agenzia Dire, oggi nuovamente in sciopero per chiedere all’editore di reintegrare i giornalisti licenziati lo scorso dicembre e corrispondere per intero gli stipendi arretrati.

Ci auguriamo che le loro istanze vengano accolte e che sia salvaguardata questa storica realtà editoriale, a tutela del pluralismo e della qualità dell’informazione nel nostro Paese”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max