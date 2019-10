Da questa mattina alle ore 5 circa è ferma la linea ferroviaria dell’alta velocità Napoli-Roma. Numerosi disagi per i pendolari alla stazione Termini, con ritardi quantificati addirittura in 120 minuti in alcuni casi.

In treni attualmente interessati dal guasto sono, oltre all’alta velocità fra Napoli e Roma, anche i regionali per Cassino e Frosinone. Regolare al momento il trasporto per Fiumicino e Nettuno, anche se tutti gli altri treni potrebbero manifestare rallentamenti.