Roma, incidente in galleria per treno Alta Velocità Torino-Napoli

(Adnkronos) – Incidente alle porte di Roma per un treno della linea dell’alta velocità Torino Napoli: la locomotiva di coda è uscita dai binari. Sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco, dopo la segnalazione di un inconveniente a un treno dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli all’interno della galleria Serenissima, a Roma Prenestina. A quanto si apprende, nessuno ha subito conseguenze.

Anche i tecnici di Rfi sono sul posto per le verifiche e i necessari interventi. Intanto la circolazione è sospesa sulla linea AV Roma-Napoli per l’arresto in linea del treno determinato dallo svio della locomotiva di coda del treno avvenuto per cause ancora da accertare.