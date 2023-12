Roma, infortunio Dybala: oggi i controlli

Nella serata di ieri, la Roma ha subito un duro colpo perdendo due pezzi chiave del suo reparto offensivo, Paulo Dybala e Sardar Azmoun, a causa di infortuni muscolari durante la partita contro la Fiorentina. Una notte sfortunata che ha costretto il tecnico giallorosso a due sostituzioni anticipate, compromettendo il piano della gara.

Il primo ad abbandonare il terreno di gioco è stato l’argentino Paulo Dybala, già vittima di diversi guai fisici in questa stagione. La partita sembrava iniziare bene per l’attaccante, che aveva contribuito all’1-0 di Lukaku con un assist e aveva sfiorato il raddoppio con un pericoloso tiro. La svolta negativa è arrivata poco dopo il ventesimo minuto di gioco.

Dybala ha subito un contrasto con Arthur durante un ripiegamento difensivo nei pressi dell’area della Roma. Inizialmente rialzatosi, visibilmente dolorante, l’attaccante ha tentato di continuare la partita. Ma nella successiva azione di gioco, ha chiesto la sostituzione, toccandosi il flessore sinistro. È stato un ennesimo infortunio per Dybala, il quarto dall’inizio della stagione, con tre di essi di natura muscolare e uno traumatico.

Nonostante i tentativi di rimanere in campo, la decisione di chiedere il cambio è stata inevitabile per evitare ulteriori complicazioni. Oggi, Dybala sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità del danno e stabilire i tempi di recupero. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per la Roma, che dovrà cercare soluzioni alternative nel reparto offensivo.

A sostituire Dybala è stato Sardar Azmoun, che si è unito a Lukaku nell’attacco giallorosso. La coppia aveva mostrato potenziale sin dall’inizio della partita, ma l’infortunio di Azmoun ha compromesso ulteriormente i piani della squadra. La Fiorentina ha approfittato di questa situazione e ha complicato ulteriormente la vita della Roma, che ha perso non solo due punti preziosi in classifica, ma anche due giocatori chiave.