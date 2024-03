Roma, Meleo-Diaco (M5S): “Oggi protesta lavoratrici Ama, fare luce su presidente Pace”

“Oggi in Assemblea Capitolina alcune lavoratrici Ama del sindacato USB hanno manifestato per chiedere le dimissioni del presidente Daniele Pace, oggetto di una denuncia per molestie ai danni di una dirigente.

Per quanto i fatti siano ancora da accertare, questa protesta è un segnale evidente del disagio presente in azienda, sul quale questa amministrazione non può continuare a far finta di nulla. L’assessora Alfonsi e il presidente Pace vengano a riferire in Aula e rispondano all’interrogazione sul tema presentata dal M5S lo scorso 21 febbraio. Ne va dell’immagine di Ama e soprattutto del benessere delle lavoratrici“.

Lo dichiarano in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e il consigliere M5S Daniele Diaco

Max