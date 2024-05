Roma metropolitane – Casini e Leoncini (Iv): “Solidarietà ai lavoratori senza stipendio, subito soluzioni urgenti”

“Solidarietà ai lavoratori di Roma Metropolitane, costretti a fare i conti con un presente pieno di timori e un futuro di grande incertezza. Nonostante le rassicurazioni della Giunta sui piani di rilancio, la situazione dell’azienda resta molto preoccupante, con stipendi non corrisposti e contributi previdenziali non versati a causa della mancanza di un flusso di cassa regolare. Siamo in attesa di segnali concreti da parte dell’Assessore Patanè, al quale abbiamo presentato già da tempo un’interrogazione specifica sul tema, rimasta però ancora senza risposta. Servono chiarezza, trasparenza e soluzioni urgenti. Ribadiamo inoltre la nostra richiesta di convocazione in tempi brevi di una Commissione congiunta Bilancio e Mobilità che metta all’ordine del giorno l’analisi puntuale della situazione complessiva di Roma Metropolitane e un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto di fusione con Roma Servizi per la Mobilità. È un atto doveroso di attenzione nei confronti di una delle aziende più importanti per lo sviluppo della Capitale”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

