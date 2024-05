Roma Metropolitane – Italia viva: “Un futuro incerto sia per l’azienda che per i lavoratori, presentiamo un’interrogazione”

“Abbiamo appena presentato un’interrogazione all’Assessore Patanè su Roma Metropolitane, la partecipata del Comune che si occupa della manutenzione e della progettazione delle linee metropolitane, per avere maggiori informazioni su tutte le azioni che l’Amministrazione sta mettendo in atto per salvaguardare e rilanciare l’azienda. Chiediamo inoltre che sia al più presto convocata una Commissione congiunta Bilancio e Mobilità. Il futuro di Roma Metropolitane, infatti, è troppo incerto, nonostante l’intervento del Governo dello scorso ottobre per riportarne in ordine i conti e le rassicurazioni della Giunta sul progetto di fusione con Roma Servizi per la Mobilità, rimasto per il momento solo sulla carta. Riteniamo che questa azienda rivesta un ruolo cruciale per lo sviluppo della mobilità nella Capitale e per questo sollecitiamo un impegno più concreto del Campidoglio perché siano garantiti il pagamento puntuale degli stipendi, il rispetto degli standard di salubrità e funzionalità della sede di lavoro e la realizzazione di un processo di risanamento solido, in grado di stabilizzare i flussi di cassa e tutelare i dipendenti”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

