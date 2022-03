Roma, Mou cerca le ali per spiccare il volo

Nella Roma del domani, un domani imminente in realtà, uno dei principali target è quello relativo alla scelta delle ‘ali’, ovvero gli attaccanti esterni da affiancare ad Abraham, per rendere il roster più proficuo in zona gol. Lo Special One è alla ricerca di esterni d’attacco: El Shaarawy, Felix, Shomurodov, Zaniolo e Perez, sono tutti più o meno in discussione. I nomi? Tra i vari Kostic, Guedes e Mavididi. Il primo segna meno ma il suo acquisto sarebbe il più facile essendo in scadenza a giugno: richiesta d’ingaggio di circa 3 milioni ma con il noto Decreto Crescita potrebbe diminuire la spesa.

Mavididi, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, è esploso con il Montpellier e sa giocare anche da centravanti, oltre che da seconda punta. Guedes è uno dei pallini di Pinto insieme a Sanches. Con il Valencia ha segnato 13 reti in stagione e già in estate aveva chiesto la cessione, ma le offerte non si erano avvicinate ai 30 milioni pretesi dalla società spagnola.