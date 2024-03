Roma, niente incentivi per passaggi di proprietà auto ecologiche

A Roma niente da fare per gli incentivi relativi ai passaggi di proprietà delle auto ecologiche. Nella Capitale e provincia ad oggi sussiste lo stop per gli incentivi per i passaggi di proprietà per le auto ecologiche, che siano elettriche o meno. La misura non è stata rifinanziata nell’ultimo bilancio della Città Metropolitana di Roma.

Lo stop alle agevolazioni per gli automobilisti di Roma e provincia che intendono acquistare un veicolo ecologico fa arrabbiare Confarca, la confederazione italiana che unisce studi di consulenza automobilistica e autoscuole.

Come sanno gli esperti del settore, dal 1° gennaio del 2024, chi vuole fare un passaggio di proprietà per una vettura alimentata a GPL, metano, elettrico, ibrido e idrogeno, non potrà beneficiare dello sconto del 30% rispetto a chi, invece, vuole un’auto con motore tradizionale.

Questa decisione, afferma la Confarca, è “un colpo di spugna di fine anno – come dice il presidente della confederazione, Paolo Colangelo – che stride con i superincentivi previsti nell’anno 2024 per l’acquisto delle auto elettriche e per le rottamazioni di quelle a benzina e diesel e che, inevitabilmente, danneggia anche gli studi di consulenza e di pratiche automobilistiche”.