Roma Parade da record: in 20mila per festeggiare il 2024 insieme alle bande musicali

Roma Parade 2024 stupisce organizzatori e partecipanti con numeri da record. Oltre ventimila persone hanno invaso il centro storico di Roma per festeggiare il primo dell’anno insieme alle bande musicali della Rome Parade, la storica parata di Capodanno della Capitale.

Tra i 2mila performer che si sono esibiti, quest’anno anche i giovani musicisti delle più prestigiose high school degli Stati Uniti insieme a gruppi folklorici, artisti di strada e majorettes da diverse parti d’Italia. Tre ore di puro divertimento con una sfilata che da Villa Borghese ha attraversato tutto il Tridente romano fino al gran finale in piazza del Popolo.

L’evento è stato organizzato dalla Destination Events società ideatrice, alla stessa ora e nello stesso giorno, della celebre London Parade, che ospita la miglior selezione di talenti bandistici.

“Siamo molto emozionati nel vedere ogni anno crescere la nostra parata di Roma – afferma l’organizzatrice, Lizzie Bone – con un incremento esponenziale sia di partecipanti che di pubblico. L’intenzione è quella di far passare tre ore con la massima gioia e positività ai convenuti per iniziare in allegria il nuovo anno condividendo molti momenti di grande emozione”.

“Tutto ciò è reso possibile a livello pratico dal Comune di Roma che accoglie da molti anni la nostra proposta ospitandoci nel cuore della città più bella del mondo: un sentito ringraziamento, dunque, a tutte le Istituzioni e organici di volontari, tecnici, operatori della sicurezza e della protezione civile che ci hanno accompagnato in questa indimenticabile avventura” conclude.

A tagliare il nastro della Parata è stata la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli insieme al direttore artistico del Christmas World Piero Zinna. In tre punti diversi del percorso – Pincio, Piazza di Spagna e piazza del Popolo, c’erano invece i tre presentatori Stefano Molinari, Stefano Raucci e Francesca Ceci.