Roma, partono i lavori per un nuovo mercato, ecco dove

Partono i lavori per il nuovo mercato di Roma, nel quartiere di Tor Sapienza. Un iter che dovrebbe durare 6 mesi: il cantiere ha visto l’apertuta ufficiale giovedì 7 marzo, presenti presidente del municipio V, Mauro Caliste, e degli assessori Maura Lostia (Lavori pubblici), Marco Ricci (Commercio), Sergio Scalia (Politiche urbanistiche) e la presenza del presidente della commissione municipale Commercio, Marco Pietrosanti.

Il nuovo mercato di Tor Sapienza ospiterà 15 box, con servizi igienici e uno spazio apposito per lo scarico merci. Un’opera da 200 mila euro. “Nel frattempo – dice il minisindaco – stiamo disponendo l’avviso pubblico per l’affidamento di 11 dei 15 box del mercato, gli altri 4 infatti saranno occupati da alcune attività che si trasferiranno dalla vecchia sede di via Giorgio de Chirico. La nuova area si trova in un centro nevralgico del quartiere e potrà, dunque, essere raggiunto e frequentato molto più facilmente dai residenti”.

La vicepresidente e assessora ai Lavori pubblici Lostia ha chiarito: “Lo spostamento del mercato in questa nuova sede è un’idea del consiglio municipale del 2003 portata poi avanti nella scorsa consiliatura e ripresa dalla nostra amministrazione. Il nuovo mercato non sarà solo un luogo in cui fare acquisti, ma un punto di aggregazione per tutto il territorio di Tor Sapienza”.

“Il nuovo mercato di Tor Sapienza – ha poi detto l’assessore municipale al Commercio, Marco Ricci – si inserisce all’interno del lavoro che stiamo facendo per rendere più attrattivi i mercati del nostro territorio. Con lo stesso obiettivo è stato anche pubblicato il bando per l’assegnazione di 97 posteggi vuoti in alcuni mercati del municipio”. In base alle istanze arrivate in risposta al bando è stata stilata una graduatoria provvisoria di 41 postazioni: 13 nel mercato di viale della Primavera, uno a La Rustica, 3 al Labicano, 5 al mercato di piazza delle Iris, 4 al mercato di Torpignattara, 12 a Villa Gordiani, 13 al mercato Primavera e 3 al Casilino 23.