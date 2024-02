Roma Salute – Casini e Leoncini (Iv): “L’aula ha approvato la nostra mozione sulle malattie rare”

“L’assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la nostra mozione sulle malattie rare con la quale invitiamo l’Amministrazione a illuminare piazza del Campidoglio la sera del 29 febbraio, in occasione del Rare Disease Day 2024, con i colori verde, rosa e celeste e a organizzare una specifica campagna di sensibilizzazione sul tema, come ulteriore azione di sostegno e solidarietà alle persone affette da malattie rare e alle loro famiglie.

Le malattie rare riconosciute sono oltre 6.000: a soffrirne, in Europa, sono 30 milioni di persone, di cui oltre 2 milioni in Italia dove il 70% dei pazienti risulta purtroppo in età pediatrica. Rappresentano ormai una priorità della sanità pubblica anche perché sono patologie gravi, spesso letali e, nella maggior parte dei casi, prive di terapie disponibili. Vogliamo richiamare l’attenzione di tutti su un fenomeno preoccupante e in forte crescita e per questo ringraziamo i consiglieri e le consigliere che, dimostrando sensibilità sul tema, hanno votato la mozione che abbiamo presentato oggi in Aula”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max