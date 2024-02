Roma sicurezza – Casini e Leoncini (Iv): “Ancora violenza alla Stazione  Termini, il Campidoglio intervenga”

“Ancora un episodio di violenza, la scorsa notte, nei pressi della Stazione Termini. Questa volta la vittima è un ragazzo inglese di 23 anni, ferito e rapinato da tre uomini armati di coltello che gli hanno sottratto tutto, persino i vestiti, e sono poi scappati a bordo della loro auto. Siamo di fronte all’ennesima aggressione nella zona, che continua a essere terra di nessuno. Nonostante le rassicurazioni che arrivano periodicamente dalle Istituzioni, la situazione a Termini resta purtroppo sempre la stessa, come denunciamo ormai da mesi. I presidi delle forze dell’ordine, evidentemente, non sono sufficienti, non c’è una seria attività di contrasto al degrado della zona e la sensazione di insicurezza che si respira, anche in pieno di giorno, è palpabile.

Riteniamo sia inaccettabile che uno dei principali hub infrastrutturali della mobilità a Roma – che tra un anno, oltre tutto, vedrà transitare milioni di turisti per il Giubileo – sia in queste condizioni.

Sindaco e assessori competenti intervengano con misure urgenti e facciano pressione sul Governo affinché la sicurezza della stazione Termini e delle zone più centrali della Capitale sia riportata a livelli adeguati”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max