Roma sociale – Casini e Leoncini (Iv): “Presentiamo un’interrogazione sull’emergenza baraccopoli”

“La situazione di degrado a Castel Sant’Angelo, con la baraccopoli che si è formata sotto l’arcata del Passetto, a due passi da San Pietro, non è purtroppo l’unica. Dal centro alla periferia, sono infatti migliaia gli insediamenti simili che spuntano quotidianamente in ogni angolo della città, dimostrazione evidente che questa emergenza sociale sta assumendo ormai contorni preoccupanti. Bisogna incrementare la disponibilità di posti per l’accoglienza di persone senza fissa dimora, un’operazione di fondamentale importanza, anche in vista del Giubileo, che il Campidoglio però non ha ancora portato a termine. Presenteremo quindi un’interrogazione all’Assessora Funari per chiederle conto del lavoro che sta facendo su questo fronte, con riferimento in particolare alle nuove tensostrutture che si è impegnata a realizzare ma che ancora non si vedono e, più in generale, per avere un quadro completo delle misure sociali che si stanno adottando per contrastare questo genere di fenomeno. Gli emarginati e le persone in condizioni di estrema fragilità sono in aumento esponenziale e l’Amministrazione è chiamata a un grande sforzo per dare loro risposte concrete il prima possibile”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

