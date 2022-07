Calcio, Roma, torna Mou e riparte la stagione dei giallorossi. Da Celik, a José Mourinho. E’ stata una domenica di arrivi all’aeroporto di Fiumicino in casa Roma, con il terzo acquisto della sessione estiva che è sbarcato nella Capitale.

Nella giornata odierna sarà Trigoria per la firma sul contratto da quattro stagioni a 2 milioni lordi con l’ufficialità dell’operazione. In serata, alle 20.30 circa, con un volo da Londra, è rientrato a Roma anche lo Special One, pronto alla nuova stagione in giallorosso. Il portoghese rivedrà Nemanja Matic, presentato alla stampa sempre a Trigoria. Il serbo è uno dei volti nuovi della Roma che sta prendendo forma.

Ci sarebbe poi stata a Roma a sorpresa anche una breve visita di Ola Solbakken. L’esterno offensivo del Bodo Glimt sarebbe giunto nella Capitale ieri mattina alle 9.30 col procuratore Carlsson per poi ripartire.

L’attaccante esterno è da tempo nella lista di Tiago Pinto, che sin dalla Conference League ha iniziato a lavorare per portarlo a Trigoria. I giallorossi, puntano sul fatto che il calciatore con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022, vuole la Roma: ma il club norvegese, specie alla luce di quanto successo nel la rissa tra Kjetil Knutsen e Nuno Santos, non vuole fare sconti.