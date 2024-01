(Adnkronos) – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dai carabinieri sotto alla tangenziale est all’altezza di Tor di Quinto a Roma. A lanciare l’allarme è stato un senzatetto romeno.

Arrivati sul posto i militari di Ponte Milvio hanno rinvenuto il corpo che potrebbe essere di un clochard. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci per i rilievi e la salma è stata trasportata al Gemelli per gli accertamenti.