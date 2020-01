Roma, ufficiale il rinnovo di Kolarov: le parole dell’esterno

Vecchio a chi? Kolarov di certo non si sente un giocatore sul viale del tramonto, lo dimostra il campo e la volontà del giocatore serbo di continuare a fare bene con l maglia della Roma. Non è un caso che sia arrivato il rinnovo fino al 2021, come annunciato dal club giallorosso e dallo stesso giocatore attraverso una simpatica iniziativa social.

Kolarov ha quindi prolungato di un anno il contratto inizialmente previsto fino al 2020. Un’altra stagione in giallorosso per dimostrare ancora una volta di essere uno dei migliori laterali del nostro campionato, come ampiamente dimostrato dal suo ritorno in Italia dopo la parentesi al Manchester City successiva all’avventura alla Lazio.

Kolarov: “Voglio vincere con Fonseca”

Aggiornamento 15:20

Immediate le parole dello stesso Kolarov che dopo la firma ha espresso tutta la sua gioia per aver prolungato di un altro anno la sua permanenza in giallorosso: “Sono molto contento di continuare in giallorosso, posso ancora migliorare e per me questo è un nuovo punto di partenza. Con l’età impari ad ascoltare quello che vuole il mister che vede il calcio in maniera diversa rispetto a noi giocatori. Fonseca è molto bravo a spiegare, e io ho voglia di ascoltarlo. Consapevole che terminerò la carriera tra un paio di anni, cerco sempre di migliorare in ogni aspetto”.

Ha poi continuato: “Lo devo dire che dal primo giorno ci ha fatto capire la sua idea di calcio. Cercavamo subito di fare cosa ci chiedesse. Anche se non era facile cambiare il modo di giocare e lavorare. Ci serve ancora tempo a noi e a lui. Fonseca sta dimostrando il valore acquisito in Europa. Io ho cambiato tanti allenatori e non perché lui sta qua, ma devo dire che è un allenatore che può fare molto bene. Mi auguro di vincere con lui qui”.